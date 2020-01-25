Комличенко успешно прошёл медосмотр в «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко успешно прошёл медосмотр перед переходом в московское «Динамо».

Специалисты не обнаружили никаких проблем. Как ожидается, в ближайшее время 24-летний форвард подпишет контракт с московским клубом на четыре с половиной года.

Комличенко является воспитанником «Краснодара». В «Млада-Болеслав» перешёл в январе 2019 года, сумма трансфера составила € 400 тыс. В нынешнем сезоне российский форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Чехии (все — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (два — с пенальти), а также получил шесть жёлтых карточек и одну красную. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.