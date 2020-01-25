«Дерьмовый вопрос». Клопп высказался о неизбежности победы «Ливерпуля» в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о неизбежности победы команды в чемпионате Англии.
«Даже не спрашивая меня, вы уже знаете, что это дерьмовый вопрос. Но всё равно спрашиваете. Я никогда ранее не слышал, что мы неизбежно выиграем чемпионат. Понятия не имею, что это значит. Как это — неизбежно? Ах, значит, должно произойти. Нам всё равно. Насколько понимаю, мы ещё даже не гарантировали себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.
Единственное, что можем сделать, — сосредоточиться на следующем матче. Нас ждёт «Шрусбери», потом — «Вест Хэм», затем — «Саутгемптон», после — недельный перерыв, и опять новые матчи. Таков наш план. И у меня нет другого.
Что бы ни говорили о нас, если звучат хвалебные слова, то большое спасибо, а если слышен негатив, то мне всё равно. Я не могу изменить ситуацию. Никогда не слышал, чтобы что-то решалось до того, как наступит. Так почему мы должны думать об этом?" — приводит слова Клоппа Goal.com.
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