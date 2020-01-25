Ройс — о дубле Холанда: именно для этого «Боруссия» Д его и приобрела

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс после матча 19-го тура немецкой Бундеслиги с «Кёльном» (5:1) поделился мнением о форварде Эрлинге Холанде. Напомним, у норвежского нападающего дубль в этой встрече.



«На тренировках в последние несколько дней он был очень спокоен, расслаблен. Усердно работал над физической формой. Это замечательный результат: в двух встречах — пять мячей. Именно для этого мы его и приобрели. Конечно, бывают и худшие старты», — приводит слова Ройса Deutsche Welle со ссылкой на DAZN.



Эрлинг Холанд выступал за «Ред Булл Зальцбург» с января 2019 года. Ранее форвард защищал цвета «Мольде» и «Брюне». В начале января 2020 года Э. Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию».

Дубль Холанда помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Кёльн» в матче Бундеслиги