«ПСЖ» может обменять Паредеса в «Милан»

Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, выступающий за «Пари Сен-Жермен», может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Tuttosport.

Согласно информации источника, парижане заинтересованы в подписании хавбека «россонери» Лукаса Пакеты. Клубы уже ведут переговоры о переходе бразильца. Одним из вариантов трансфера игрока рассматривается его обмен на одного из футболистов средней линии «Пари Сен-Жермен» — Паредеса, Юлиана Дракслера либо Андера Эрреру.

Паредес выступал за «Зенит» с лета 2017 по январь 2019 года. Его трансфер из «Ромы» обошёлся сине-бело-голубым в € 23 млн. В составе петербургского клуба аргентинец сыграл 61 матч и забил 10 мячей. «Пари Сен-Жермен» выкупил его контракт за € 40 млн.