В редакции «Чемпионата» состоялась жеребьёвка Кубка Легенд
Сегодня, 25 января, в редакции «Чемпионата» состоялась жеребьёвка группового раунда Кубка Легенд имени Константина Ерёменко.
Представляем итоги.
Группа А: Россия, Турция, Португалия, Испания.
Группа Б: Германия, Нидерланды, Франция, сборная звёзд.
Матчи турнира будут проводиться на малой спортивной арене «Лужников» с 21 по 23 февраля.
Напомним, в 2019 году победителем Кубка Легенд имени Константина Ерёменко стала сборная России. В финале турнира российская национальная команда с разгромным счётом обыграла сборную Германии (13:4). Этот титул стал 11-м для российской сборной.
Кубок Легенд имени Константина Ерёменко проводится ежегодно с 2009 года. Встречи проводятся в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.
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