В редакции «Чемпионата» состоялась жеребьёвка Кубка Легенд

Сегодня, 25 января, в редакции «Чемпионата» состоялась жеребьёвка группового раунда Кубка Легенд имени Константина Ерёменко.

Представляем итоги.

Группа А: Россия, Турция, Португалия, Испания.

Группа Б: Германия, Нидерланды, Франция, сборная звёзд.

Матчи турнира будут проводиться на малой спортивной арене «Лужников» с 21 по 23 февраля.

Напомним, в 2019 году победителем Кубка Легенд имени Константина Ерёменко стала сборная России. В финале турнира российская национальная команда с разгромным счётом обыграла сборную Германии (13:4). Этот титул стал 11-м для российской сборной.

Кубок Легенд имени Константина Ерёменко проводится ежегодно с 2009 года. Встречи проводятся в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.