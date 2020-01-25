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Гол Тарасова помог «Рубину» обыграть «Слован» в товарищеском матче

Гол Тарасова помог «Рубину» обыграть «Слован» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

«Рубин» обыграл словацкий «Слован» в товарищеском матче. Встреча проходила в турецком Белеке и завершилась со счётом 2:1.

Первый гол был забит на 41-й минуте матча. После подачи углового Дарко Йевтичем ворота соперника ударом головой поразил Дмитрий Тарасов, который находится в «Рубине» не просмотре. На 66-й минуте полузащитник «Слована» Ален Мустафич сравнял счёт. Победу казанской команде принёс результативный удар Александра Зуева на 79-й минуте.

«Рубин» начинал матч в следующем составе: Ив. Коновалов, Тарасов, Старфельт, Данченко, Степанов, Подберёзкин, Иг. Коновалов, Зурико, Йевтич, Кварацхелия, Марков.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Рубин» занимает 13-е место. После 19 туров в активе команды 19 очков.

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