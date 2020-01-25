Головин — в заявке «Монако» на матч Лиги 1 со «Страсбургом»

«Монако» опубликовал заявку команды на матч 21-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом». В список, состоящий из 19 футболистов, попал российский полузащитник Александр Головин. Встреча состоится сегодня, 25 января. Начало — в 22:00 мск.



«Монако»: Леком, Субашич, Бенальо, Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Агилар, Марипан, Хенрихс, Жорже, Бакайоко, Фабрегас, Головин, Бошилья, Диаш, Мартинш, Адриен, Бен-Йеддер, Йоветич.



В нынешнем сезоне Головин в 18 матчах чемпионата Франции забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

«Монако» набрал 29 очков в 20 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Лидером соревнований на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 49 очков в 20 играх.