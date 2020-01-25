Головин — в заявке «Монако» на матч Лиги 1 со «Страсбургом»
«Монако» опубликовал заявку команды на матч 21-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом». В список, состоящий из 19 футболистов, попал российский полузащитник Александр Головин. Встреча состоится сегодня, 25 января. Начало — в 22:00 мск.
«Монако»: Леком, Субашич, Бенальо, Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Агилар, Марипан, Хенрихс, Жорже, Бакайоко, Фабрегас, Головин, Бошилья, Диаш, Мартинш, Адриен, Бен-Йеддер, Йоветич.
В нынешнем сезоне Головин в 18 матчах чемпионата Франции забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.
«Монако» набрал 29 очков в 20 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Лидером соревнований на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 49 очков в 20 играх.
Читайте также
- 25 января 2020
-
15:48
-
15:40
-
15:23
-
15:15
-
15:09
-
15:00
-
14:47
-
14:41
-
14:25
-
14:14
-
14:13
-
13:56
-
13:46
-
13:34
-
13:29
-
13:16
-
12:56
-
12:52
-
12:34
-
12:34
-
12:04
-
11:58
-
11:32
-
11:30
-
11:05
-
10:55
-
10:38
-
10:23
-
10:05
-
09:44
-
09:38
-
09:32
-
09:22
-
09:18
-
08:37
Партнерский контент