Хакими: не знаю, что произойдёт в будущем, но я всегда мечтал играть в «Реале»

Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими, в настоящее время выступающий на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», признался, что хотел бы играть в стане «сливочных».



«Не знаю, что произойдёт в будущем. В июне мы обсудим моё будущее. В настоящий момент я счастлив в дортмундской „Боруссии“, и, согласно контракту, у меня осталось ещё четыре месяца здесь. Но я всегда мечтал играть в основной команде „Реала“, выступать бок о бок с лучшими футболистами мира. Зидан сделал из меня такого игрока, кем являюсь на данный момент. Лучший вариант — учиться у одного из лучших игроков в истории, не так ли?» — приводит слова Хакими AS.



Напомним, Хакими перешёл в «Боруссию» летом 2018 года на правах аренды, рассчитанной на два года и не предусматривающей права выкупа.

«Боруссия» Д хочет выкупить Хакими