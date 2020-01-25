Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тоттенхэм» нацелился на Алькасера

«Тоттенхэм» нацелился на Алькасера
Футбол / Англия 0

Форвард дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер может продолжить карьеру в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Bild.

Согласно информации источника, «шпоры» уже начали переговоры по 26-летнему нападающему «шмелей». В испанце в лондонском клубе видят кандидата на замену травмированному Гарри Кейну.

В этом сезоне Алькасер принял участие в 15 матчах на клубном уровне. На счету форварда 7 забитых мячей и 2 результативные передачи. Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость испанского нападающего на сегодняшний день составляет € 42 млн.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» занимает 6-е место. В активе команды 34 очка после 24 туров.

Алькасер может вернуться в «Валенсию»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020