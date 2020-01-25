«Тоттенхэм» нацелился на Алькасера

Форвард дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер может продолжить карьеру в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Bild.

Согласно информации источника, «шпоры» уже начали переговоры по 26-летнему нападающему «шмелей». В испанце в лондонском клубе видят кандидата на замену травмированному Гарри Кейну.

В этом сезоне Алькасер принял участие в 15 матчах на клубном уровне. На счету форварда 7 забитых мячей и 2 результативные передачи. Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость испанского нападающего на сегодняшний день составляет € 42 млн.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» занимает 6-е место. В активе команды 34 очка после 24 туров.