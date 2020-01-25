Эриксен станет 2-м в списке самых высокооплачиваемых игроков Серии А

Датский полузащитник Кристиан Эриксен станет 2-м в списке самых высокооплачиваемых игроков итальянской Серии А, сообщает в своём «твиттере» журналист Танкреди Палмери.
В «Интере», игроком которого 27-летний хавбек станет в ближайшее время, он будет получать € 10 млн в год. Больше него в итальянском чемпионате зарабатывает только форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (€ 31 млн в год). € 10 млн получает и защитник «старой синьоры» Матейс де Лигт.
В этом сезоне Эриксен забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса в 20 матчах английской Премьер-лиги в составе «Тоттенхэм Хотспур». Один мяч и одну результативную передачу датчанин записал в актив в 5 встречах Лиги чемпионов.
«Интер», набрав 47 очков в 20 матчах, занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А.
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