Рамос сможет помочь «Реалу» в матче с «Вальядолидом», Бэйл продолжает восстанавливаться

Защитник «Реала» Серхио Рамос сможет принять участие в матче 21-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом», сообщает AS.



Напомним, Рамос получил травму голеностопа во время финального матча за Суперкубок Испании с мадридским «Атлетико» (0:0, 4:1 пен.). Сообщается, что 33-летний испанский футболист восстановился после повреждения и вернулся к тренировкам с командой.



Также отмечается, что форвард «Реала» Гарет Бэйл не принимал участия в последних тренировках мадридской команды и продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного в матче 1/16 финала Кубка Испании с клубом «Унионистас Саламанка» (3:1).



Матч чемпионата Испании «Вальядолид» — «Реал» состоится завтра, 26 января. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Рамос получил травму в матче с «Атлетико» и пропустит до двух недель