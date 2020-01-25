Кокорин — в стартовом составе «Зенита» на товарищеский матч с «Ред Булл Зальцбург»

«Зенит» объявил состав на товарищеский матч с «Ред Булл Зальцбург». Встреча состоится сегодня, 25 января, на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
«Зенит»: Кержаков, Смольников, Ракицкий, Осорио, Сантос, Оздоев, Барриос, Исламхан, Шатов, Дзюба, Кокорин.
Петербургский «Зенит» проводит тренировочные сборы в Катаре, которые завершатся 25 января. После этого «Зенит» отправится в Испанию, где будет тренироваться с 29 января по 10 февраля.
«Зенит» после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 45 очками в активе и на 10 очков опережает ближайшего преследователя в лице «Краснодара». В первом матче после зимнего перерыва сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге.
- 25 января 2020
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