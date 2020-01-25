Дубль Влашича принёс ЦСКА победу в товарищеском матче с ЛАСКом

В товарищеском матче на сборе в Испании ЦСКА встречался с австрийским ЛАСКом. Игра прошла на стадионе «Реаль Клуб де Гольф Кампоамор Ресорт» в Кампоаморе и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:1.
На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В роли ассистента в данном эпизоде выступил нападающий московской команды Фёдор Чалов. Во втором тайме, на 60-й минуте, нападающий ЛАСКа Марко Рагуц сравнял счёт. В концовке встречи, на 88-й минуте, Влашич оформил дубль.
ЦСКА завершил первую часть нынешнего сезона на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка. В 20-м туре «армейцы» сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 29 февраля, начало — в 14:00 мск.
- 25 января 2020
-
15:48
-
15:40
-
15:23
-
15:15
-
15:09
-
15:00
-
14:47
-
14:41
-
14:25
-
14:14
-
14:13
-
13:56
-
13:46
-
13:34
-
13:29
-
13:16
-
12:56
-
12:52
-
12:34
-
12:34
-
12:04
-
11:58
-
11:32
-
11:30
-
11:05
-
10:55
-
10:38
-
10:23
-
10:05
-
09:44
-
09:38
-
09:32
-
09:22
-
09:18
-
08:37