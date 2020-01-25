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Дубль Влашича принёс ЦСКА победу в товарищеском матче с ЛАСКом

Дубль Влашича принёс ЦСКА победу в товарищеском матче с ЛАСКом
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на сборе в Испании ЦСКА встречался с австрийским ЛАСКом. Игра прошла на стадионе «Реаль Клуб де Гольф Кампоамор Ресорт» в Кампоаморе и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:1.

На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В роли ассистента в данном эпизоде выступил нападающий московской команды Фёдор Чалов. Во втором тайме, на 60-й минуте, нападающий ЛАСКа Марко Рагуц сравнял счёт. В концовке встречи, на 88-й минуте, Влашич оформил дубль.

ЦСКА завершил первую часть нынешнего сезона на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка. В 20-м туре «армейцы» сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 29 февраля, начало — в 14:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
25 января 2020, суббота. 14:00 МСК
ЛАСК
Линц, Австрия
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Влашич – 17'   1:1 Рагуц – 60'   1:2 Влашич – 88'
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