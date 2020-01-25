Лондонский «Арсенал» близок к аренде защитника «Фламенго» Мари

Защитник «Фламенго» Пабло Мари близок к переходу в лондонский «Арсенал», сообщает Goal.com.

Согласно информации источника, игрок уже вылетел в Англию для подписания личного контракта с «канонирами». Ранее клубы согласовали условия его перехода. За «Арсенал» 26-летний испанец будет выступать на правах аренды, которая рассчитана на полгода. По её окончании «канониры» будут иметь право выкупа контракта игрока.

Мари перешёл во «Фламенго» летом минувшего года из «Манчестер Сити», за который он не сыграл ни одного матча. В составе бразильского клуба Мари принял участие в 30 матчах и забил 3 мяча. С командой защитник выиграл Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 1,8 млн.