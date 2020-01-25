Слуцкий: пока меня беспокоит, что «Рубин» не может сыграть в оптимальном сочетании

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги товарищеского матча со «Слованом» (2:1), а также рассказал о работе команды на сборах.



«Пока меня беспокоит, что мы не можем сыграть в оптимальном сочетании. Уремович из-за небольшой проблемы пропустил уже два контрольных матча, сегодня не смог играть Игнатьев, небольшое повреждение у Пояркова, весь сбор пропустил Могилевец из-за старых проблем. Хотелось бы всё-таки увидеть близкий к оптимальному вариант стартового состава. Понятно, что в этом варианте мы тоже пытаемся действовать максимально качественно. Плюс, что пытаемся выполнять требования, что просматривается игровая модель. Плюс, что новички, которые присоединились к команде недавно, уже сыграли: Йевтич — первый тайм, Бакаев — второй. Но говорить, что мы сверхсбалансированны, пока рано. Тарасов был вынужден играть центрального защитника.



Не стал бы зацикливаться на результате, на предсезонных сборах, это не самое главное. Может быть, результат важен в том плане, что идёт какое-то косвенное подтверждение идей, которые мы проповедуем. Только в этом плане можно интерпретировать победные результаты на сборе. Но большая группа играет по тайму, и я пытаюсь понять возможности каждого футболиста, и не только в контрольных матчах, а как они поведут себя под нагрузками, в сложных ситуациях, когда устали. Тест не только на проявление тактического и технического мастерства, но и на проявление характера», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

Гол Тарасова помог «Рубину» обыграть «Слован» в товарищеском матче