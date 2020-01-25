Риера: сборная России на Кубке Легенд такая же непобедимая, как сейчас «Ливерпуль»

Альберт Риера, игрок сборной Испании, которая выступит на Кубке Легенд в Москве, поделился ожиданиями от жеребьёвки группового этапа турнира.

«Ждём, что сборная Турции будет сюрпризом. На этом турнире они будут играть в первый раз. Мы очень хотим выиграть турнир, да, Россия — мой второй дом, но после стольких побед подряд сборной России хочется в этот раз, чтобы выиграли уже мы. Но конкуренция большая.

Не хотим, чтобы кто-то травмировался. Желаю Смертину и Алдонину здоровья, но их отсутствие — плюс для нас. Хотя те, кто их заменят, тоже сыграют хорошо. Самое важное — будет хороший футбол, покажем, что и после завершения карьеры можем его показывать. Хотя сборная России на Кубке Легенд такая же непобедимая, как сейчас «Ливерпуль». Важно, что мяч не уходит с поля, это совсем другие ощущения. А игроки уже готовятся к турниру, посмотрите на их «инстаграм».

Что касается жеребьёвки, с Россией играть вообще не хотел, лучше бы встретиться с ними в финале. Но, может, у нас есть пара сюрпризов, хотя они и фавориты — выигрывают турнир каждый год. Главное — обе группы интересные", — сказал Риера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.