Тихонов – о жеребьёвке Кубка Легенд: России досталась группа смерти, это 100%

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о результатах жеребьёвки Кубка Легенд. Напомним, сборная России сыграет в группе А с командами Турции, Португалии и Испании.
«Хотелось бы встретиться с Испанией в финале, а не в группе. Четыре матча за три дня — нормально. Знаете же, как говорят футболисты: «Лучше играть, чем тренироваться». Нас ждут интересные матчи, удовольствие от футбола точно будет. И хочется, чтобы пришло побольше людей, всё-таки к нам приезжают большие звёзды.
Что касается сборной Турции, слышал, что это жёсткая команда. На каком-то турнире, который прошёл не так давно, они выглядели очень неплохо. Так что у нас появился конкурент за лидерство.
Германия и команда звёзд – фавориты группы «Б». Но ведь никто в том году не ожидал увидеть в финале Германию, а они вышли. Главное на турнире — выиграть первый матч. Что касается нашей группы, это группа смерти, сто процентов», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 25 января 2020
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