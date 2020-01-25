Выиграй мяч и футболку с автографом Андрея Тихонова!

«Чемпионат» в группе «ВКонтакте» проводит розыгрыш футболки и мяча с автографом бывшего игрока «Спартака» и сборной России Андрея Тихонова.
По итогам розыгрыша будут выбраны два победителя. Один счастливчик получит мяч, а второй — не просто футболку с подписью легенды, а форму сборной России на Кубке Легенд со своей фамилией или ником.
Участникам достаточно подписаться на группы «Чемпионата» и Кубка Легенд, сделать репост этой записи и оставить пожелание сборной России на Кубке Легенд в комментариях под постом.
Кубок Легенд имени Константина Ерёменко проводится ежегодно с 2009 года. Встречи проводятся в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут. Напомним, в 2019 году победителем Кубка Легенд имени Константина Ерёменко стала сборная России.
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