Выиграй мяч и футболку с автографом Андрея Тихонова!

«Чемпионат» в группе «ВКонтакте» проводит розыгрыш футболки и мяча с автографом бывшего игрока «Спартака» и сборной России Андрея Тихонова.



По итогам розыгрыша будут выбраны два победителя. Один счастливчик получит мяч, а второй — не просто футболку с подписью легенды, а форму сборной России на Кубке Легенд со своей фамилией или ником.



Участникам достаточно подписаться на группы «Чемпионата» и Кубка Легенд, сделать репост этой записи и оставить пожелание сборной России на Кубке Легенд в комментариях под постом.



Кубок Легенд имени Константина Ерёменко проводится ежегодно с 2009 года. Встречи проводятся в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут. Напомним, в 2019 году победителем Кубка Легенд имени Константина Ерёменко стала сборная России.