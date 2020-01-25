Альберт Риера и Андрей Тихонов провели жеребьёвку Кубка Легенд. Яркие фото из редакции
25 января в редакции «Чемпионата» бывший игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов и бывший игрок сборной Испании Альберт Риера приняли участие в жеребьёвке Кубка Легенд.
Матчи турнира будут проводиться на малой спортивной арене «Лужников» с 21 по 23 февраля.
Напомним, в 2019 году победителем Кубка Легенд имени Константина Ерёменко стала сборная России. В финале турнира российская национальная команда с разгромным счётом обыграла сборную Германии (13:4). Этот титул стал 11-м для российской сборной.
Лучшие фото с жеребьёвки — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Алёны Сахаровой.
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