Гендиректор «Зенита»: матч с «Ред Булл Зальцбург» поможет Кокорину перед арендой в «Сочи»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о предстоящем переходе нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.



«Договорённости между «Зенитом» и «Сочи» в отношении аренды Кокорина до конца сезона остаются в силе. Александр находится в расположении «Зенита» и проходит полноценный сбор вместе с другими игроками команды. Сегодня у нас запланирован контрольный матч с «Ред Буллом» из Зальцбурга. Уверен, участие Александра в сегодняшнем матче поможет набрать форму и даст игровую практику для дальнейшей игры на наивысшем уровне в «Сочи», — цитирует Медведеве «Р-Спорт».



«Зенит» после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (45 очков) и на 10 очков опережает ближайшего преследователя в лице «Краснодара». В первом матче после зимнего перерыва сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге.

Кокорин — в стартовом составе «Зенита» на товарищеский матч с «Ред Булл Зальцбург»