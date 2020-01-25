«Барселона» и «Ювентус» обменялись футболистами

«Барселона» на своём официальном сайте объявила о сделке с «Ювентусом» по обмену футболистами.
В стан бьянконери за € 8,2 млн перешёл 19-летний нападающий Алехандро Маркес. Ряды сине-гранатовых же на правах аренды с опцией выкупа пополнил 21-летний полузащитник Матеус Перейра, в первой половине нынешнего сезона выступавший на правах аренды за французский «Дижон».
Маркес в нынешнем сезоне не провёл ни одного матча за основную команду «Барселоны». Перейра в свою очередь принял участие в 10 встречах французской Лиги 1 в составе «Дижона», не отметившись ни одним результативным действием и получив 4 жёлтые карточки.
«Барселона», набрав 43 очка в 20 матчах, занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Ювентус» (51) после 20 туров лидирует в итальянской Серии А.
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