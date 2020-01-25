Ди Мария: надеюсь, «ПСЖ» будет моим последним клубом в Европе

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария сказал, что предпочитает вернуться в родную Аргентину после прекращения сотрудничества с парижским клубом.

«На этот момент мы не ведём переговоры о продлении контракта. У меня осталось ещё полтора года по действующему соглашению, так что я спокоен. Говорю это с первого дня: надеюсь, «ПСЖ» будет моим последним клубом в Европе. В будущем планирую вернуться в Аргентину», — приводит слова 31-летнего футболиста Goal.

Ди Мария выступает за «ПСЖ» с лета 2015 года. Ранее хавбек защищал цвета «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «Бенфики» и «Росарио Сентраль».

В нынешнем сезоне Анхель забил 10 мячей и отдал 14 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне.