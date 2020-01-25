Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ди Мария: надеюсь, «ПСЖ» будет моим последним клубом в Европе

Ди Мария: надеюсь, «ПСЖ» будет моим последним клубом в Европе
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария сказал, что предпочитает вернуться в родную Аргентину после прекращения сотрудничества с парижским клубом.

«На этот момент мы не ведём переговоры о продлении контракта. У меня осталось ещё полтора года по действующему соглашению, так что я спокоен. Говорю это с первого дня: надеюсь, «ПСЖ» будет моим последним клубом в Европе. В будущем планирую вернуться в Аргентину», — приводит слова 31-летнего футболиста Goal.

Ди Мария выступает за «ПСЖ» с лета 2015 года. Ранее хавбек защищал цвета «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «Бенфики» и «Росарио Сентраль».

В нынешнем сезоне Анхель забил 10 мячей и отдал 14 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Мбаппе признался, что испытывает серьёзные трудности при покупке сыра
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020