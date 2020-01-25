ЦСКА опередил «Зенит» на групповом этапе турнира болельщиков клубов РПЛ

Завершился групповой этап первого турнира болельщиков клубов Российской Премьер-Лиги. Каждая команда отыграла по три матча на полях СК «Дагомыс».
ЦСКА и «Зенит» набрали равное количество очков и между собой сыграли вничью. По регламенту турнира следующим показателем по распределению мест в случае равенства очков является наибольшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группы. ЦСКА забил 20 мячей и пропустил 7, в то время как «Зенит» забил 11, пропустив 4 мяча. Поэтому в итоговой таблице группы C ЦСКА находится выше «Зенита».
Итоги группового этапа:
Группа A: «Спартак» (9 очков), «Тамбов» (6), «Динамо» (3), «Рубин» (0)
Группа B: «Локомотив» (9), «Сочи» (6), «Ростов» (3), «Уфа» (0)
Группа C: ЦСКА, «Зенит» (оба – 7), «Оренбург» (3), «Урал» (0)
Группа D: «Арсенал» (9), «Краснодар» (6), «Ахмат» (3), «Крылья Советов» (0)
Завтра, 26 января, пройдёт финальный этап турнира в котором и определится сильнейшая футбольная команда болельщиков РПЛ. В 1/4 финала сойдутся следующие пары:
«Спартак» – «Сочи»
ЦСКА – «Краснодар»
«Тамбов» – «Локомотив»
«Зенит» – «Арсенал»
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