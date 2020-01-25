ЦСКА опередил «Зенит» на групповом этапе турнира болельщиков клубов РПЛ

Завершился групповой этап первого турнира болельщиков клубов Российской Премьер-Лиги. Каждая команда отыграла по три матча на полях СК «Дагомыс».



ЦСКА и «Зенит» набрали равное количество очков и между собой сыграли вничью. По регламенту турнира следующим показателем по распределению мест в случае равенства очков является наибольшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группы. ЦСКА забил 20 мячей и пропустил 7, в то время как «Зенит» забил 11, пропустив 4 мяча. Поэтому в итоговой таблице группы C ЦСКА находится выше «Зенита».



Итоги группового этапа:



Группа A: «Спартак» (9 очков), «Тамбов» (6), «Динамо» (3), «Рубин» (0)

Группа B: «Локомотив» (9), «Сочи» (6), «Ростов» (3), «Уфа» (0)

Группа C: ЦСКА, «Зенит» (оба – 7), «Оренбург» (3), «Урал» (0)

Группа D: «Арсенал» (9), «Краснодар» (6), «Ахмат» (3), «Крылья Советов» (0)



Завтра, 26 января, пройдёт финальный этап турнира в котором и определится сильнейшая футбольная команда болельщиков РПЛ. В 1/4 финала сойдутся следующие пары:



«Спартак» – «Сочи»

ЦСКА – «Краснодар»

«Тамбов» – «Локомотив»

«Зенит» – «Арсенал»

