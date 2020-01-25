Зидан: надеюсь, Бэйл не пропустит больше матчей

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о травме нападающего Гарета Бэйла. 30-летний валлиец пропустит выездной матч 21-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом», который состоится завтра, 26 января.

«Жаль, что Гарет недоступен. Он расстроен из-за этой ситуации. Бэйл хотел выйти на поле и сыграть. Надеюсь, он будет с нами в понедельник. Я начинаю переживать, когда футболист поучает травму. Предпочитаю испытывать головную боль при выборе состава.

У Гарета небольшое повреждение лодыжки. Надеюсь, он не пропустит больше матчей и сможет работать без вынужденных перерывов», — приводит слова 47-летнего французского специалиста Marca.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах за «Реал» во всех турнирах.