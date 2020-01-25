«РБ Лейпциг» проиграл «Айнтрахту». Отрыв от «Баварии» может сократиться до 1 очка

В 19-м туре немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» принимал «РБ Лейпциг». Матч прошёл на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте и завершился со счётом 2:0.



В начале второго тайма, на 48-й минуте, счёт открыл защитник хозяев Алмами Туре. Закрепил успех франкфуртской команды полузащитник Филип Костич, забивший в добавленное время.



«РБ Лейпциг», набрав 40 очков, остался на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги, однако отрыв «быков» от ближайшего преследователя — «Баварии» — по итогам тура может сократиться до одного очка.



Турнирная таблица чемпионата Германии

Результаты параллельных матчей 19-го тура Бундеслиги:



«Боруссия» (Мёнхенгладбах) – «Майнц» – 3:1

«Вольфсбург» – «Герта» – 1:2

«Фрайбург» – «Падерборн 07» – 0:2

«Унион» – «Аугсбург» – 2:0