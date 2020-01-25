«РБ Лейпциг» проиграл «Айнтрахту». Отрыв от «Баварии» может сократиться до 1 очка
В 19-м туре немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» принимал «РБ Лейпциг». Матч прошёл на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте и завершился со счётом 2:0.
В начале второго тайма, на 48-й минуте, счёт открыл защитник хозяев Алмами Туре. Закрепил успех франкфуртской команды полузащитник Филип Костич, забивший в добавленное время.
«РБ Лейпциг», набрав 40 очков, остался на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги, однако отрыв «быков» от ближайшего преследователя — «Баварии» — по итогам тура может сократиться до одного очка.
Турнирная таблица чемпионата Германии
Германия - Бундеслига. 19-й тур
25 января 2020, суббота. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
2 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Туре – 48' 2:0 Костич – 90+4'
Результаты параллельных матчей 19-го тура Бундеслиги:
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) – «Майнц» – 3:1
«Вольфсбург» – «Герта» – 1:2
«Фрайбург» – «Падерборн 07» – 0:2
«Унион» – «Аугсбург» – 2:0
Германия - Бундеслига. 19-й тур
25 января 2020, суббота. 17:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
3 : 1
Майнц
Майнц
0:1 Куайсон – 11' 1:1 Плеа – 24' 2:1 Плеа – 76' 3:1 Нойхаус – 88'
Германия - Бундеслига. 19-й тур
25 января 2020, суббота. 17:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 2
Герта
Берлин
1:0 Мехмеди – 68' 1:1 Торунарига – 74' 1:2 Лукебакио – 90'
Германия - Бундеслига. 19-й тур
25 января 2020, суббота. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
0 : 2
Падерборн 07
Падерборн
0:1 Антви-Адджей – 48' 0:2 Сабири – 84' (пен)
Удаления: нет / Коллинс – 59'
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