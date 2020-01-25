Семак: «Зенит» примет решение об Исламхане в ближайшее время

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Ред Булл Зальцбург» (3:6) рассказал о полузащитнике Бауыржане Исламхане, который находится на просмотре в клубе из Санкт-Петербурга.

«Конечно, в этой встрече скорость и интенсивность были гораздо выше, было больше борьбы. В первом матче с соперником, который уступает в классе, было больше времени на принятие решений, многие выделялись, сыграли хорошо. Сегодня же мы посмотрели, у кого лучше получается играть под давлением, с высокой интенсивностью. По одному матчу сложно судить, но сегодня информации у нас гораздо больше, чем после первого матча. Сегодня Исламхану пришлось гораздо сложнее.

Полетит ли он с командой на следующие сборы, в Испанию? Сегодня обсудим этот вопрос с руководством и в ближайшее время примем решение.

Думаю, в связи с лимитом мы должны рассматривать и российских молодых игроков, и тех, кто не считается легионером. В том же «Зальцбурге» всего шесть австрийских игроков в заявке, остальные — изо всех уголков мира. Шесть, и двоим из них — уже за тридцать лет, всего четыре игрока в расцвете сил. В нашем чемпионате есть лимит, правила для всех команд одинаковые, поэтому будем под них подстраиваться», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».