«Вест Хэм» вылетел из Кубка Англии. «Тоттенхэм» ждёт переигровка с «Саутгемптоном»

В 1/16 финала Кубка Англии «Саутгемптон» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Матч прошёл на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и завершился со счётом 1:1.



На 58-й минуте гости вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Сон Хын Мина. Под занавес встречи, на 87-й минуте, полузащитник хозяев Софьян Буфаль спас свою команду от поражения.



Таким образом, «святые» и «шпоры» проведут переигровку в Лондоне.

В параллельном матче «Вест Хэм Юнайтед» потерпел поражение от «Вест Бромвич Альбион» и вылетел из Кубка Англии. Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Лондоне, итоговый счёт – 0:1.



Автором единственного гола в матче стал защитник гостей Конор Таунсенд, забивший на 9-й минуте. При этом «дрозды» провели концовку встречи в меньшинстве — на 72-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник Олувасемилого Аджайи.

Результаты параллельных матчей 1/16 финала Кубка Англии:



«Ковентри Сити» – «Бирмингем» – 0:0

«Портсмут» – «Барнсли» – 4:2

«Ньюкасл Юнайтед» – «Оксфорд Юнайтед» – 0:0

«Бёрнли» – «Норвич Сити» – 1:2

«Рединг» – «Кардифф Сити» – 1:1

«Миллуолл» – «Шеффилд Юнайтед» – 0:2