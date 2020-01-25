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«Вест Хэм» вылетел из Кубка Англии. «Тоттенхэм» ждёт переигровка с «Саутгемптоном»

«Вест Хэм» вылетел из Кубка Англии. «Тоттенхэм» ждёт переигровка с «Саутгемптоном»
Футбол / Англия 0

В 1/16 финала Кубка Англии «Саутгемптон» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Матч прошёл на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и завершился со счётом 1:1.

На 58-й минуте гости вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Сон Хын Мина. Под занавес встречи, на 87-й минуте, полузащитник хозяев Софьян Буфаль спас свою команду от поражения.

Таким образом, «святые» и «шпоры» проведут переигровку в Лондоне.

Кубок Англии. 1/16 финала
25 января 2020, суббота. 18:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мин – 58'   1:1 Буфаль – 87'

В параллельном матче «Вест Хэм Юнайтед» потерпел поражение от «Вест Бромвич Альбион» и вылетел из Кубка Англии. Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Лондоне, итоговый счёт – 0:1.

Автором единственного гола в матче стал защитник гостей Конор Таунсенд, забивший на 9-й минуте. При этом «дрозды» провели концовку встречи в меньшинстве — на 72-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник Олувасемилого Аджайи.

Кубок Англии. 1/16 финала
25 января 2020, суббота. 18:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 1
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
0:1 Таунсенд – 9'
Удаления: нет / Аджайи – 72'

Результаты параллельных матчей 1/16 финала Кубка Англии:

«Ковентри Сити» – «Бирмингем» – 0:0
«Портсмут» – «Барнсли» – 4:2
«Ньюкасл Юнайтед» – «Оксфорд Юнайтед» – 0:0
«Бёрнли» – «Норвич Сити» – 1:2
«Рединг» – «Кардифф Сити» – 1:1
«Миллуолл» – «Шеффилд Юнайтед» – 0:2

Кубок Англии. 1/16 финала
25 января 2020, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
0 : 0
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Кубок Англии. 1/16 финала
25 января 2020, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
1 : 2
Норвич Сити
Норидж
0:1 Хэнли – 53'   0:2 Дрмич – 57'   1:2 Питерс – 72'
Кубок Англии. 1/16 финала
25 января 2020, суббота. 18:00 МСК
Миллуолл
Лондон
Окончен
0 : 2
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1 Бешич – 62'   0:2 Норвуд – 84'
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