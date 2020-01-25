«Вест Хэм» вылетел из Кубка Англии. «Тоттенхэм» ждёт переигровка с «Саутгемптоном»

В 1/16 финала Кубка Англии «Саутгемптон» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Матч прошёл на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и завершился со счётом 1:1.
На 58-й минуте гости вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Сон Хын Мина. Под занавес встречи, на 87-й минуте, полузащитник хозяев Софьян Буфаль спас свою команду от поражения.
Таким образом, «святые» и «шпоры» проведут переигровку в Лондоне.
В параллельном матче «Вест Хэм Юнайтед» потерпел поражение от «Вест Бромвич Альбион» и вылетел из Кубка Англии. Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Лондоне, итоговый счёт – 0:1.
Автором единственного гола в матче стал защитник гостей Конор Таунсенд, забивший на 9-й минуте. При этом «дрозды» провели концовку встречи в меньшинстве — на 72-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник Олувасемилого Аджайи.
Результаты параллельных матчей 1/16 финала Кубка Англии:
«Ковентри Сити» – «Бирмингем» – 0:0
«Портсмут» – «Барнсли» – 4:2
«Ньюкасл Юнайтед» – «Оксфорд Юнайтед» – 0:0
«Бёрнли» – «Норвич Сити» – 1:2
«Рединг» – «Кардифф Сити» – 1:1
«Миллуолл» – «Шеффилд Юнайтед» – 0:2
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