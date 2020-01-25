Семак: «Зальцбург» выглядел быстрее и живее нас, но это рабочий процесс

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после товарищеской встречи с «Ред Булл Зальцбург» (3:6).
«Конечно, эта игра дала больше пищи для размышлений, чем первый контрольный матч. Сразу видно, кто в каком состоянии находится. Мы посмотрели многих ребят на определённых позициях, поэтому с точки зрения информативности, конечно, сегодня было очень много моментов как со знаком минус, так и со знаком плюс. Понятно, что кому-то сложно пришлось, на то есть разные причины, но в целом информации очень много.
Кузяев пока не тренируется в общей группе. Малком пока работает без участия в контрольных матчах, мы будем выпускать его на испанском сборе, как и было запланировано. Что касается Азмуна, то он получил небольшое повреждение и не смог принять участие в игре. Сегодня мы посмотрели Рудакова, поэтому Лунёв будет играть в следующих матчах. К сожалению, сегодня мы могли использовать только троих голкиперов.
«Зальцбург» выглядел свежее. Не знаю, насколько на это повлиял календарь австрийского чемпионата, у каждой команды свой план и степень готовности на тот или иной матч. Да, они выглядели быстрее и живее нас, но это рабочий процесс, подготовительный этап, и мы этому вопросу не уделяем большого внимания», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
- 25 января 2020
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