5 лучших сейвов 24-го тура английской Премьер-лиги. Видео

Представлен топ-5 сейвов 24-го тура английской Премьер-лиги.
Открывает пятёрку момент с участием вратаря «Борнмута» Арона Ремсдейла, успевшего выставить руку после удара игрока «Брайтона» с близкого расстояния (3:1).
Голкипер «Шеффилд Юнайтед» Дин Хендерсон отразил пенальти в исполнении нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса (0:1).
Далее следует очередное спасение в исполнении Ремсдейла в матче «Борнмут» — «Брайтон». В этом эпизоде он в красивом прыжке отразил удар с дальней дистанции.
Страж ворот «Бёрнли» Ник Поуп не позволил отличиться полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Даниэлю Джеймсу после удара головой (2:0).
Замыкает список сейв в исполнении вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера, отбившего удар форварда «Вулверхэмптона» Адама Траоре (2:1).
Видео доступно на «Чемпионате».
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
- 25 января 2020
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