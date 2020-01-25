5 лучших сейвов 24-го тура английской Премьер-лиги. Видео

Представлен топ-5 сейвов 24-го тура английской Премьер-лиги.



Открывает пятёрку момент с участием вратаря «Борнмута» Арона Ремсдейла, успевшего выставить руку после удара игрока «Брайтона» с близкого расстояния (3:1).



Голкипер «Шеффилд Юнайтед» Дин Хендерсон отразил пенальти в исполнении нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса (0:1).



Далее следует очередное спасение в исполнении Ремсдейла в матче «Борнмут» — «Брайтон». В этом эпизоде он в красивом прыжке отразил удар с дальней дистанции.



Страж ворот «Бёрнли» Ник Поуп не позволил отличиться полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Даниэлю Джеймсу после удара головой (2:0).



Замыкает список сейв в исполнении вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера, отбившего удар форварда «Вулверхэмптона» Адама Траоре (2:1).

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Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020