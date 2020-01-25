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Наставник «Валенсии»: моментами в матче с «Барселоной» судейство было не на нашей стороне

Наставник «Валенсии»: моментами в матче с «Барселоной» судейство было не на нашей стороне
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес прокомментировал победу в матче 21-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (2:0).

«Я очень доволен. Мы победили сильную команду. Это наш общий успех, всего коллектива. Рад победе, пусть и Парехо с Родриго не были готовы играть с первых минут.

Я всегда выражал уважение арбитрам. Знаю, что работа у них тяжёлая. Мы надеемся, чтобы не было ошибок. Да, мы победили, но были моменты, в которых судейство было не на нашей стороне. Но я предпочитаю не жаловаться на судейство.

Что нам сказал четвёртый арбитр, когда отменяли гол? Я не буду вам этого говорить», — сказал Селадес на послематчевой пресс-конференции.

«Барселона», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Валенсия» (34) занимает пятое место.

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