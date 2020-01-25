Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Головин — в стартовом составе «Монако» на матч со «Страсбургом»

Головин — в стартовом составе «Монако» на матч со «Страсбургом»
Футбол / Франция 0

«Монако» огласил стартовый состав на матч 21-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом», который состоится сегодня, 25 января, на стадионе «Луи II» в городе Фонвьее. Начало — в 22:00 мск.

В число 11 футболистов монегасков, кому предстоит выйти на поле с первых минут, попал российский полузащитник Александр Головин.

Состав «Монако»: Бенжамен Леком, Фоде Балло-Туре, Гильермо Марипан, Камил Глик, Бенджамин Хенрихс, Сеск Фабрегас, Тьемуэ Бакайоко, Александр Головин, Жил Диаш, Желсон Мартинш, Виссам Бен-Йеддер.

«Монако» набрал 29 очков в 20 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Лидером соревнований на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 49 очков в 20 матчах.

Анри — о «Монако»: есть много вещей, о которых мог бы рассказать, но не сделаю этого
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020