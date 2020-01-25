Головин — в стартовом составе «Монако» на матч со «Страсбургом»

«Монако» огласил стартовый состав на матч 21-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом», который состоится сегодня, 25 января, на стадионе «Луи II» в городе Фонвьее. Начало — в 22:00 мск.



В число 11 футболистов монегасков, кому предстоит выйти на поле с первых минут, попал российский полузащитник Александр Головин.



Состав «Монако»: Бенжамен Леком, Фоде Балло-Туре, Гильермо Марипан, Камил Глик, Бенджамин Хенрихс, Сеск Фабрегас, Тьемуэ Бакайоко, Александр Головин, Жил Диаш, Желсон Мартинш, Виссам Бен-Йеддер.



«Монако» набрал 29 очков в 20 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Лидером соревнований на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 49 очков в 20 матчах.

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