Сетьен: «Барселона» играла в первом тайме откровенно плохо. Это болезненное поражение

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал поражение команды в матче 21-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (0:2).



«В первом тайме мы играли откровенно плохо. Нам не хватало точности, и мы позволили сопернику провести четыре или пять контратак. Во второй половине матча мы выглядели лучше и создали несколько хороших моментов. Но, к сожалению, мы не забили и пропустили второй гол. Нам нужно держать в голове, что в первом тайме «Валенсия» заслуживала большего. Мы не сыграли хорошо. Многое предстоит улучшить. Это болезненное поражение, которое мы постараемся осмыслить как можно скорее», — приводит слова Сетьена AS.



«Барселона», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Валенсия» (34) занимает пятое место.

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