«Бавария» разгромила «Шальке» и сократила отставание от «РБ Лейпциг»

В 19-м туре немецкой Бундеслиги «Бавария» принимала «Шальке-04». Матч прошёл на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершился со счётом 5:0.



Хозяева вышли вперёд уже на 6-й минуте. Автором гола стал нападающий Роберт Левандовски. Перед свистком на перерыв преимущество мюнхенцев удвоил форвард Томас Мюллер. В начале второго тайма «Бавария» отличилась ещё дважды: на 50-й минуте забил полузащитник Леон Горецка, а на 58-й — хавбек Тьяго Алькантара. Итоговый счёт на 89-й минуте установил защитник полузащитник хозяев Серж Гнабри.



«Бавария», набрав 39 очков, поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии и сократила отставание от лидера первенства — «РБ Лейпциг» — до 1 очка. «Шальке» (33) остался на пятой строчке.



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