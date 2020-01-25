Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бавария» разгромила «Шальке» и сократила отставание от «РБ Лейпциг»

«Бавария» разгромила «Шальке» и сократила отставание от «РБ Лейпциг»
Футбол / Германия 0

В 19-м туре немецкой Бундеслиги «Бавария» принимала «Шальке-04». Матч прошёл на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершился со счётом 5:0.

Хозяева вышли вперёд уже на 6-й минуте. Автором гола стал нападающий Роберт Левандовски. Перед свистком на перерыв преимущество мюнхенцев удвоил форвард Томас Мюллер. В начале второго тайма «Бавария» отличилась ещё дважды: на 50-й минуте забил полузащитник Леон Горецка, а на 58-й — хавбек Тьяго Алькантара. Итоговый счёт на 89-й минуте установил защитник полузащитник хозяев Серж Гнабри.

«Бавария», набрав 39 очков, поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии и сократила отставание от лидера первенства — «РБ Лейпциг» — до 1 очка. «Шальке» (33) остался на пятой строчке.

Турнирная таблице чемпионата Германии сезона-2019/2020

Германия - Бундеслига. 19-й тур
25 января 2020, суббота. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
5 : 0
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 Левандовски – 6'   2:0 Мюллер – 45+2'   3:0 Горецка – 50'   4:0 Алькантара – 58'   5:0 Гнабри – 89'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020