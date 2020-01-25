«Челси» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв «Халл Сити»
В матче 1/16 финала Кубка Англии «Халл Сити» принимал лондонский «Челси». Встреча состоялась в Кингстон-апон-Халл на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал нападающий «Челси» Миши Батшуайи, отправивший мяч в ворота соперника на 6-й минуте. В середине второго тайма преимущество лондонской команды упрочил защитник Фикайо Томори, ему ассистировал хавбек Росс Баркли. На 78-й минуте форвард «Халл Сити» Камил Гросицки сократил разницу в счёте.
«Челси» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, «Халл Сити» покинул турнир. В предыдущем раунде синие на своём поле обыграли «Ноттингем Форест» (2:0), а «тигры» в гостях обыграли «Ротерхэм Юнайтед» (3:2).
Кубок Англии. 1/16 финала
25 января 2020, суббота. 20:30 МСК
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон
0:1 Батшуайи – 6' 0:2 Томори – 64' 1:2 Гросицки – 78'
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