«Аталанта» на выезде разгромила «Торино» со счётом 7:0, Иличич оформил хет-трик

В 21-м туре итальянской Серии А «Торино» принимал «Аталанту». Матч прошёл на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершился со счётом 0:7.
Гости вышли вперёд на 17-й минуте усилиями полузащитника Йосипа Иличича. До свистка на перерыв команда из Бергамо отличилась ещё дважды – по голу забили защитник Робин Гозенс и нападающий Дуван Сапата, реализовавший пенальти.
Во втором тайме «Аталанта» продолжила забивать. На 53-й минуте вновь точно пробил Иличич, а всего спустя минуту он оформил хет-трик. Хозяева доигрывали матч в меньшинстве – на 76-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник Армандо Иццо. На 86-й минуте отличился форвард Луис Мурьель, реализовавший одиннадцатиметровый удар. Спустя две минуты он оформил дубль и установил итоговый счёт матча. Ещё спустя минуту туринцы остались вдевятером – красную карточку получил хавбек Саша Лукич.
Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020
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