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«Аталанта» на выезде разгромила «Торино» со счётом 7:0, Иличич оформил хет-трик

«Аталанта» на выезде разгромила «Торино» со счётом 7:0, Иличич оформил хет-трик
Футбол / Италия 0

В 21-м туре итальянской Серии А «Торино» принимал «Аталанту». Матч прошёл на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершился со счётом 0:7.

Гости вышли вперёд на 17-й минуте усилиями полузащитника Йосипа Иличича. До свистка на перерыв команда из Бергамо отличилась ещё дважды – по голу забили защитник Робин Гозенс и нападающий Дуван Сапата, реализовавший пенальти.

Во втором тайме «Аталанта» продолжила забивать. На 53-й минуте вновь точно пробил Иличич, а всего спустя минуту он оформил хет-трик. Хозяева доигрывали матч в меньшинстве – на 76-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник Армандо Иццо. На 86-й минуте отличился форвард Луис Мурьель, реализовавший одиннадцатиметровый удар. Спустя две минуты он оформил дубль и установил итоговый счёт матча. Ещё спустя минуту туринцы остались вдевятером – красную карточку получил хавбек Саша Лукич.

Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020

Италия - Серия А. 21-й тур
25 января 2020, суббота. 22:45 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 7
Аталанта
Бергамо
0:1 Иличич – 17'   0:2 Гозенс – 29'   0:3 Сапата – 45+1' (пен)   0:4 Иличич – 53'   0:5 Иличич – 54'   0:6 Мурьель – 86' (пен)   0:7 Мурьель – 88'
Удаления: Иццо – 76', Лукич – 89' / нет
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