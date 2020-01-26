«Брага» одолела «Порту» в финале Кубка португальской лиги, забив на 95-й минуте

В Браге на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» состоялся финал Кубка португальской лиги, в котором встретились «Брага» и «Порту». Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.



Команды не могли открыть счёт на протяжении большей части встречи. Исход противостояния решил гол на 5-й компенсированной к основному времени минуте. Его автором стал нападающий «Браги» Рикарду Орта.



Кубок португальской лиги проводится ежегодно начиная с 2007 года. Самым титулованным участником турнира является «Бенфика», побеждавшая в нём семь раз. Ближайший преследователь «орлов» в лице «Спортинга» завоёвывал трофей дважды.



Для «Браги» это вторая в истории и первая с 2013 года победа в Кубке лиги. «Порту» в свою очередь вышел в финал соревнований уже в четвёртый раз и вновь потерпел поражение. На счету «драконов» пока ни одного триумфа в турнире.

