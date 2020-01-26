«Севилья» обыграла «Гранаду» в матче чемпионата Испании

В матче 21-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Гранаду». Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Севильи» Люк де Йонг, отправивший мяч в ворота соперника на 11-й минуте после передачи защитника Хесуса Наваса. До перерыва преимущество хозяев увеличил форвард Нолито, которому ассистировал защитник Серхио Регилон.

Для «Севильи» эта победа стала первой в последних трёх матчах чемпионата Испании. В предыдущих турах команда Хулена Лопетеги на выезде уступила мадридскому «Реалу» (1:2) и дома сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао (1:1).

«Севилья», набрав 38 очков, занимает третье место в турнирной таблице Примеры, «Гранада» (27) — 12-е.