Гасперини – о 7:0 над «Торино»: с такой игрой «Аталанта» могла бы лидировать в Серии А

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвёл итоги встречи 21-го тура чемпионата Италии с «Торино» (7:0).
«Если бы «Аталанта» всегда играла так, то мы бы были лидировали в турнирной таблице! К сожалению, бывают случаи, когда мы не в форме, и именно тогда мы теряем очки. Однако, иногда, мы показываем отличные выступления с топ-клубами. Например, если бы Луис Мурьель реализовал пенальти в матче с «Интером», а не сегодня, это было бы лучше.
Иличич является важнейшим игроком, как в качестве бомбардира, так и в качестве созидателя. Командам становится трудно сдерживать Иличича и Гомеса, так как если у них есть свободное пространство, то их невозможно остановить.
Теперь Дуван Сапата вернулся и в хорошей форме, он будет огромным подкреплением, так как мы потеряли его на долгий срок в первую половину сезона.
До сих пор мы не думали об игре с «Валенсией». У них тоже были некоторые взлеты и падения, сегодня они обыграли «Барселону», поэтому ясно, что этой игре будет уделено много внимания, её с нетерпением ждут фанаты, но у нас есть несколько других матчей, о которых нужно подумать в первую очередь», — приводит слова Гасперини Football Italia со ссылкой на DAZN.
«Аталанта», набрав 38 очков в 21 туре, занимает 4-е место в итальянской Серии А.
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