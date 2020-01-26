Полузащитник «Севильи» Банега летом станет игроком арабского клуба «Аль-Шабаб»
Экс-полузащитник «Валенсии» и «Интера», а ныне выступающий за «Севилью», аргентинец Эвер Банега станет игроком арабского клуба «Аль-Шабаб» из Эр-Рияда, сообщает официальный «Твиттер» команды.
31-летний аргентинский игрок присоединится к своему новому клубу по истечению контракта с «Севильей» летом. Срок соглашения с «Аль-Шабаб» составляет три года.
В текущем сезоне Банега принял участие в 23 матчах за «Севилью» во всех турнирах, в которых отметился 2 забитыми мячами и 7 результативными передачами.
В этом сезоне «Аль-Шабаб», набрав 22 очка в 15 играх, занимает 9-е место в чемпионате Саудовской Аравии. Ранее за клуб выступал экс-полузащитник «Локомотива» Мбарк Буссуфа.
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