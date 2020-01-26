Саутгейт может сменить Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед рассмотрит возможную отставку главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, сообщает Daily Mail.

По данным источника, руководство «Красных дьяволов» может уволить Сульшера, если специалисту не удастся улучшить результаты команды в нынешнем сезоне. Основным претендентом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в случае отставки Сульшера является наставник национальной команды Англии Гарет Саутгейт. При этом, назначение Саутгейта может произойти после чемпионата Европы 2020 года.

После 24 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 34 очка. За последние четыре матча команда потерпела три поражения и одержала одну победу.