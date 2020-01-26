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«Рома» договорилась с «Барселоной» о трансфере форварда Переса

«Рома» договорилась с «Барселоной» о трансфере форварда Переса
Футбол / Испания 0

«Рома» достигла договорённости с «Барселоной» по трансферу нападающего Карлеса Переса, сообщает Marca.

По информации источника, римский клуб арендует 21-летнего испанского футболиста. В арендном соглашении будет прописана опция обязательного выкупа игрока за € 13 млн. На данный момент стороны ожидают решения футболиста, который пока не дал согласия на переход. Напомним, в сентябре 2019 года Перес продлил контракт с каталонским клубом до 2022 года.

В нынешнем сезоне Перес принял участие в 12 матчах за «Барселону» во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

«Барселона» набрала 43 очка в 21 матче и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Рома» — на 4-м месте в турнирной таблице Серии А, имея в активе 38 очков за 20 матчей.

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