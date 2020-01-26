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Мюллер: узнав о поражении «РБ Лейпциг», «Бавария» стала ещё более нацеленной на победу

Мюллер: узнав о поражении «РБ Лейпциг», «Бавария» стала ещё более нацеленной на победу
Футбол / Германия 0

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 19-го тура немецкой Бундеслиги с «Шальке» (5:0).

«Узнав о поражении «РБ Лейпциг», мы, наверное, стали ещё более нацеленными на победу. Выложились не только на 100%, но и прибавили несколько сверху. Хотели сыграть, как в матче с дортмундской „Боруссией“, и не позволить игрокам „Шальке“ расслабиться. Мы очень довольны игрой. Как команда, действуем очень хорошо. Конечно, предпочёл бы, чтобы догоняли нас, но сейчас мы должны смириться с ролью догоняющих», — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».

«Бавария», набрав 39 очков, поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, до одного очка сократив отставание от лидера первенства — «РБ Лейпциг». «Шальке» (33) по-прежнему на пятом месте.

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