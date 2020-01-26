Головин — лучший игрок «Монако» в матче Лиги 1 со «Страсбургом» по версии WhoScored

Авторитетный статистический портал WhoScored признал российского полузащитника Александра Головина лучшим игроком в составе «Монако» в матче 21-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом» (1:3).



Напомним, Головин вышел в стартовом составе «Монако» и провёл на поле все 90 минут. Российский хавбек получил от ресурса оценку 6,7 по 10-балльной шкале. Это высший показатель в составе монегасков. Худшим в составе «Монако», по версии портала, стал защитник Бенджамин Хенрихс — немец получил 5,6.



В нынешнем сезоне Головин принял участие в 19 матчах чемпионата Франции, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи.



«Монако», набрав 29 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Страсбург» (30) — на 7-м месте.

Морено: на сегодняшний день «Монако» не является худшей командой