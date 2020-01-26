Гути: Роналду смог выиграть пять «Золотых мячей» в эпоху Месси. Это невероятно

Бывший игрок «Реала» Гути, ныне возглавляющий «Альмерию», высказался о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси и форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.



«Да, я выбираю Месси, но высоко ценю и Роналду — он отличный футболист. Месси более талантливый, а Роналду — результат собственного труда. Он очень амбициозен. Роналду удалось выиграть пять „Золотых мячей“ в эпоху Месси. Это невероятно. В «Реале» Роналду был крайне важен для команды, кроме массы забитых голов, он проявлял себя в больших матчах. «Реалу» его не хватает», — приводит слова Goal.com.

В текущем сезоне Месси принял участие в 16 матчах чемпионата Испании. На счету 32-летнего нападающего 14 забитых мячей и 6 результативных передач. Роналду в текущем сезоне сыграл в 17 матчах Серии А, забил 16 голов и отдал 2 голевые передачи.