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Фаулер: будущее Сульшера в «Манчестер Юнайтед» зависит от матча с «Транмир Роверс»

Фаулер: будущее Сульшера в «Манчестер Юнайтед» зависит от матча с «Транмир Роверс»
Футбол / Англия 0

Бывший игрок «Ливерпуля» Робби Фаулер, ныне возглавляющий «Брисбен Роар», поделился мнением о ситуации главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.

«Будущее Сульшера в «Манчестер Юнайтед» зависит от матча с «Транмир Роверс». Будучи тренером, мне странно говорить об этом. Но для большинства специалистов это реальность — есть моменты, от которых зависит их работа.

Уле-Гуннар сейчас находится под огромным давлением. Поражение в матче с командой из низшей лиги будет гвоздём в крышку его гроба. Конечно, «Юнайтед» должен выиграть, но давление может странно повлиять на команду», — приводит слова Фаулера Mirror.

Матч 1/16 финала Кубка Англии «Транмир Роверс» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 26 января. Начало — в 18:00 мск.

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