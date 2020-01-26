Райола: болельщики «Ювентуса» должны мечтать о возвращении Погба
Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, поделился мнением о возможном возвращении француза в туринский «Ювентус».
«Болельщики «Ювентуса» должны мечтать о возвращении Погба, потому что ты мёртв, если не мечтаешь. Я работаю не в мечтах, а в реальном мире, поэтому должен делать правильные выборы для моих клиентов. И пока не самый подходящий момент, чтобы говорить, каким будет будущее Поля», — приводит слова Райолы Football Italia.
Напомним, Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В клубе из Турина хавбек четыре раза стал чемпионом итальянской Серии А, а также дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны.
В нынешнем сезоне Поль отдал 2 результативные передачи в 8 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.
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