Райола: болельщики «Ювентуса» должны мечтать о возвращении Погба

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, поделился мнением о возможном возвращении француза в туринский «Ювентус».

«Болельщики «Ювентуса» должны мечтать о возвращении Погба, потому что ты мёртв, если не мечтаешь. Я работаю не в мечтах, а в реальном мире, поэтому должен делать правильные выборы для моих клиентов. И пока не самый подходящий момент, чтобы говорить, каким будет будущее Поля», — приводит слова Райолы Football Italia.

Напомним, Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В клубе из Турина хавбек четыре раза стал чемпионом итальянской Серии А, а также дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне Поль отдал 2 результативные передачи в 8 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.