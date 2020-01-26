«Тоттенхэм» ведёт переговоры о трансфере Бэйла

Руководство лондонского «Тоттенхэм Хотспур» до закрытия зимнего трансферного окна хочет приобрести нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Клубы уже начали переговоры, сообщает Daily Express.

Бэйл выступал за «Тоттенхэм» до перехода в «Реал» (2007—2013). Контракт 30-летнего валлийца со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2022 года. Стоимость футболиста оценивается в € 40 млн.

В нынешнем сезоне Гарет забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах испанской Примеры. Ещё 1 гол форвард записал в актив в матче Кубка Испании.

«Тоттенхэм», набрав 34 очка в 24 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. 2 февраля «шпоры» на своём поле проведут встречу 25-го тура с «Манчестер Сити», начало — в 19:30 мск.