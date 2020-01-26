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Креспо стал главным тренером аргентинского клуба

Креспо стал главным тренером аргентинского клуба
Футбол / Южная Америка 0

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо стал главным тренером клуба «Дефенса и Хустисия», сообщает пресс-служба аргентинской команды на своей странице в «Твиттере». Подробности сделки не разглашаются.

Креспо является воспитанником «Ривер Плейт». К тому же успел поиграть за такие клубы, как «Парма», «Лацио», «Интер», «Челси», «Милан» и «Дженоа». Обладатель 17 трофеев, среди которых Кубок Либертадорес, Кубок УЕФА и победы в чемпионатах Англии и Италии. В 2015 году экс-форвард возглавил итальянский клуб «Модена», который покинул уже спустя год. В декабре 2018-го Креспо стал тренером «Банфилда».

Клуб «Дефенса и Хустисия» набрал 21 очко в 16 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины. Лидером соревнований на данный момент является «Ривер Плейт».

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