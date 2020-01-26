«Рома» — «Лацио»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Сегодня, 26 января, состоится матч «Рома» — «Лацио». Встреча 21-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джанпаоло Кальварезе. В судейскую бригаду войдут ассистенты Джорджо Перетти и Стефано Алассио. Резервный рефери — Фабрицио Паскуа.
В первой половине сезона «Лацио» встречался с «Ромой» во 2-м туре. Матч завершился вничью — 1:1.
«Лацио» набрал 45 очков в 19 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Рома» (38) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ювентус».
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