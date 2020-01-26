«Манчестер Юнайтед» отказывает идти на уступки в переговорах о продаже Смоллинга

«Рома» хочет выкупить у «Манчестер Юнайтед» защитника Криса Смоллинга, который выступает за «волков» на правах аренды, но «красные дьяволы» отказываются идти на уступки, сообщает The Sun.

Руководство «Манчестер Юнайтед» требует у «Ромы» за Смоллинга £ 25 млн (€ 29,6 млн). На прошлой неделе манкунианцы отказались от предложения римского клуба, который предложил за 30-летнего англичанина £ 13 млн (€ 15,4 млн) и £ 3,5 млн (€ 4,2 млн) в виде бонусов.

Крис заинтересован в переходе в «Рому» на постоянной основе. Ради этого защитника готов пойти на незначительное сокращение зарплаты. Сейчас он получает £ 130 тыс. (€ 154 тыс.) в неделю.

«Рома» хочет как можно раньше договориться о полноценном трансфере Смоллинга. В стане «волков» переживают, что летом другие команды могут перехватить у них игрока.